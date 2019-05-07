Турцию и США решили отговорить от взаимных санкций из-за российских С-400

Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд

Фото: Википедия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен в связи с возможными санкциями США против Турции из-за покупки российских систем С-400 и надеется, что такой ситуации можно будет избежать.

"Я обеспокоен возможными последствиями решения (Турции – ред.) купить С-400, так как США ясно давали понять, что они введут санкции", - заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре в понедельник.

"Я надеюсь, что возможно найти решение, так как нам нужно избежать ситуации, при которой один союзник по НАТО вводит санкции против другого", - отметил Столтенберг.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400. "В ожидании однозначного решения Турции отказаться от получения С-400, поставки и любая деятельность, связанная с наращиванием оперативного потенциала Турции, связанного с F-35, приостановлены.

В Пентагоне считают, что США убедят Турцию отказаться от российских С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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