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Турцию нужно вернуть в орбиту НАТО — Пентагон

14 ноября, 02:58

Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды, — отметил глава Пентагона Эспер

/ Фото: Pixabay

Траектория движения Турции выходит за орбиту НАТО, ее необходимо вернуть обратно. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

"Я и раньше говорил о своей обеспокоенности по поводу Турции, ее кривая, траектория движения выходит за орбиту НАТО. Я неоднократно публично заявлял, что нам нужно много работать, чтобы убедиться, что они вернутся на правильный путь", — отметил министр. Покупку российских зенитных ракетных систем С-400 он назвал "неправильным путем вперед".

"Нам нужно, чтобы Турция вернулась в наши ряды, — отметил Эспер. — Они были хорошими союзниками на протяжении многих лет". В пример он привел военные действия в Афганистане.

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"Мы должны продолжать строить отношения, в частности, на уровне военных ведомств двух стран, чтобы гарантировать, что мы можем иметь прочные связи", — заключил министр.

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Напомним, что ранее в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп был намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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Россия Афганистан США Турция НАТО Пентагон с-400

Источник: ТАСС

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