Twitter начал расследование взлома аккаунтов компаний и знаменитостей

Американская компания Twitter изучает взлом аккаунтов в одноименной социальной сети, принадлежащих крупным компаниям и знаменитым личностям. Соответствующее заявление опубликовано на странице службы технической поддержки компании, – пишет ТАСС.

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"Мы располагаем сведениями об инциденте, связанном с безопасностью аккаунтов. Мы занимаемся расследованием и принимаем меры по устранению последствий", – руководство компании также обещало информировать о каких-либо новостях.

Ранее сообщалось, что у нескольких крупных американских компаний и знаменитостей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

Вероятным атакам подверглись аккаунты компаний Apple и Uber. Кроме того, взломаны были личные страницы предпринимателя, главы компания Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя компании Microsoft Билла Гейтса, главы компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, рэп-музыканта Канье Уэста, бывшего президента США Барака Обамы (2009-2017), бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, будет кандидатом от Демократической партии на президентских выборах.

К настоящему моменту публикации на страницах указанных компаний и людей удалены, при этом в некоторых аккаунтах, в том числе Apple, исчезли записи за все время его существования. Хакерам, возможно, удалось собрать не менее 55 тыс. долларов.

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Ранее сообщалось, что хакеры взломали аккаунт МИД России в Twitter и сделали объявление. На странице в микроблоге появилось объявление о продаже базы российских туристов. За личные данные россиян просили 66 биткоинов, что составляет около 600 тысяч долларов.

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