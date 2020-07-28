Война клана Трампов с Twitter продолжается. Администрация сети микроблогов на 12 часов ограничила Дональду Трампу-младшему возможность размещать на своей странице твиты после того, как он нарушил запрет на распространение ложной и потенциально вредной информации о новом коронавирусе, сообщает CNN.

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Администрация сети уведомила сына президента США Дональда Трампа, что он временно не будет иметь доступ к своему аккаунту.

"Мы установили, что данный аккаунт нарушает правила Twitter. Конкретно он нарушает политику нераспространения вводящей в заблуждение и потенциально вредной информации, касающейся COVID-19", — уточнила администрация сети микроблогов.

Теперь Трамп-младший 12 часов не сможет размещать новые сообщения и делиться чужими. Исходная запись с видео издания Breitbart News, вызвавшая нарекания администрации сети, удалена.

В тренде Twitter наказал сына Трампа за видео о лжелекарстве от коронавируса

Скандальный видеоролик был удален из Facebook и YouTube. На нем группа людей в лабораторных халатах называла себя сотрудниками некой организации "Американские врачи на передовой". Они уверяли, что в условиях пандемии коронавируса защитные маски не нужны, а противомалярийный препарат гидроксихлорохин, активно продвигавшийся Трампом-старшим , якобы обладает исцеляющими свойствами.

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Напомним, ВОЗ назвала бесполезным "лекарство от коронавируса", которое принимал Трамп .

Также сообщалось, что в начале марта Twitter признал фейковым видео на странице Трампа -старшего.

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