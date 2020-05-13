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Twitter позволит своим сотрудникам работать удаленно и после пандемии коронавируса

13 мая, 04:50

Елена Кузьмич

Стационарные офисы откроются не ранее сентября

Американская компания Twitter, глава которой пожертвовал миллиард долларов на борьбу с пандемией новой пневмонии, планирует разрешить своим сотрудникам работать в удаленном режиме и после того, как закончится эпидемия коронавируса нового типа. Об этом сообщается на сайте соцсети:

"Если наши сотрудники находятся в той роли и ситуации, которые позволяют им работать из дома, и они хотят продолжать это делать на постоянной основе, мы это реализуем. В другом случае, наши офисы будут тепло приветствовать их при условии принятия необходимых мер предосторожности, когда мы решим, что вернуться на работу безопасно".

Сообщение о возможности удаленной работы и после пандемии разослал сотрудникам глава компании Джек Дорси. Присутствие в офисе будет необходимо для ряда работников, например, для тех, кто поддерживает работу серверов.

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Офисы откроются не ранее сентября. Командировки тоже будут запрещены как минимум до этого момента. Кроме того, до конца года отменены любые мероприятия, предполагающие присутствие группы людей.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 80 тыс. человек.

Напомним, что Twitter обязал сотрудников работать дома из-за коронавируса в марте 2020.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США Twitter коронавирус удаленная работа

Источник: ТАСС

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