Twitter снова наказал Трампа за "вводящую в заблуждение" запись

Запись будет доступна для просмотра, но действия с ней ограничены

Социальная сеть Twitter пометила еще одну запись президента США Дональда Трампа, как "содержащую недостоверные медицинские утверждения" после того, как глава государства заявил, что урны для голосования могут распространять коронавирус.

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В воскресенье, 23 августа, утром Трамп заявил, что ящики для голосования представляют "катастрофу для безопасности избирателя" потому что они якобы "не обработаны от коронавируса" и кроме того позволяют одному человеку "голосовать много раз".

Спустя несколько часов Twitter пометил запись рамкой с предупреждением, что действия с сообщением Трампа будут ограничены.

"Мы отмечаем сообщение публичной пометкой за нарушение нашей Политики гражданской честности. Размещение вводящих в заблуждение утверждений об опасности здоровью может в будущем отвадить людей от голосования на выборах", – отмечается в сообщении.

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Запись Трампа можно просмотреть, однако соцсеть ограничила охват публикации, кроме того ее нельзя будет "лайкнуть", написать под ней ответ либо же перепостить себе на страницу без личного комментария.

Напомним, ранее Facebookудалил публикацию президента США Дональда Трампа как содержащую вредоносную информацию о коронавирусе. Президент США настаивал на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию.

Кроме того администрация Twitter на 12 часов ограничила Дональду Трампу-младшему возможность размещать на своей странице твиты после того, как он нарушил запрет на распространение ложной и потенциально вредной информации о новом коронавирусе

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