Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. США

Twitter снова наказал Трампа за "вводящую в заблуждение" запись

23 августа, 23:24

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Запись будет доступна для просмотра, но действия с ней ограничены

Социальная сеть Twitter пометила еще одну запись президента США Дональда Трампа, как "содержащую недостоверные медицинские утверждения" после того, как глава государства заявил, что урны для голосования могут распространять коронавирус.

Реклама

В воскресенье, 23 августа, утром Трамп заявил, что ящики для голосования представляют "катастрофу для безопасности избирателя" потому что они якобы "не обработаны от коронавируса" и кроме того позволяют одному человеку "голосовать много раз".

Спустя несколько часов Twitter пометил запись рамкой с предупреждением, что действия с сообщением Трампа будут ограничены.

"Мы отмечаем сообщение публичной пометкой за нарушение нашей Политики гражданской честности. Размещение вводящих в заблуждение утверждений об опасности здоровью может в будущем отвадить людей от голосования на выборах", – отмечается в сообщении.

В тренде
Навальный в коме: все подробности вероятного покушения (фото, видео)
Реклама

Запись Трампа можно просмотреть, однако соцсеть ограничила охват публикации, кроме того ее нельзя будет "лайкнуть", написать под ней ответ либо же перепостить себе на страницу без личного комментария.

Напомним, ранее Facebookудалил публикацию президента США Дональда Трампа как содержащую вредоносную информацию о коронавирусе. Президент США настаивал на том, что дети школьного возраста обладают практически абсолютным иммунитетом к вызываемому инфекцией заболеванию.

Кроме того администрация Twitter на 12 часов ограничила Дональду Трампу-младшему возможность размещать на своей странице твиты после того, как он нарушил запрет на распространение ложной и потенциально вредной информации о новом коронавирусе

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Twitter коронавирус Дональд Трамп выборы в США

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фото
Сестры-близнецы вышли замуж за братьев-близнецов и одновременно забеременели: фотоFun
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас
Трамп, Байден и Украина – какой президент США для нас "лучше"Политика
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о Беларуси
В Украину летит заместитель Помпео: разговор пойдет о БеларусиПолитика
Украина обновила список стран
Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зоныУкраина
Трамп думал, что Украина — это часть России – Болтон
Трамп думал, что Украина — это часть России – БолтонПолитика
Вход в секретную базу ВМС Китая раскрыл обычный спутник (фото)
Вход в секретную базу ВМС Китая раскрыл обычный спутник (фото)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять