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Twitter усилил меры безопасности после хакерской атаки: что изменилось

31 июля, 05:04

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Временно закрыт доступ к некоторым функциям Twitter

Руководство социальной сети Twitter усилило меры по обеспечению безопасности на время проведения расследования обстоятельств хакерской атаки, в результате которой были взломаны аккаунты многих известных компаний и людей. Об этом сообщила служба поддержки Twitter.

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"С момента атаки мы значительно сократили доступ к нашим внутренним инструментам и системам с целью обеспечить безопасность аккаунтов на время проведения расследования", — указывается в заявлении.

Сейчас временно закрыт доступ к некоторым функциям Twitter, в том числе ограничена возможность скачивания данных учетных записей.

Всего, по сведениям службы поддержки, атаке хакеров подверглись 130 аккаунтов, 45 из них хакеры смогли использовать, чтобы разместить публикации, еще в 36 они получили доступ к личной переписке, а из семи смогли скачать личные данные пользователей.

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15 июля на страницах в Twitter нескольких американских корпораций и известных людей появились сообщения приблизительно одинакового содержания. В них предполагаемые мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере.

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Ранее сообщалось, что масштабный взлом аккаунтов известных людей в Twitter устроили два хакера 19 и 20 лет.

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безопасность Twitter взлом

Источник: ТАСС

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