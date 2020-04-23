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Тюрьма в США стала эпицентром коронавируса

23 апреля, 23:33

Сергей Пономаренко

Вирус быстро распространился в условиях закрытого пространства

В американском штате Огайо тюрьма стала одним из крупнейших очагов заражения инфекцией коронавируса.Здесь удерживают 2,5 тысячи заключенных. И еще несколько человек – это персонал. Кто именно занес инфекцию, сейчас выясняют. В условиях закрытого пространства вирус быстро распространился. 80% людей имеют положительные тесты. 38 человек госпитализировали из-за ухудшения состояния. Сейчас больных и здоровых расселили в разные помещения.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграциииз-за влияния пандемии коронавируса.

"Для защиты интересов американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики, снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии, – сообщил сам Трамп. – Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это (иммиграционные ограничения. – Ред.) сделали".

При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

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Также мы писали, что в США коронавирус впервые подтвердили у кошек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США тюрьма коронавирус огайо

Источник: Сегодня

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