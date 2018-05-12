У авианосца США "Гарри Трумэн" в Средиземном море появился российский "хвост"

Российский боевой фрегат "Ярослав Мудрый", на оснащении которого находится противокорабельный ракетный комплекс "Уран", ведет слежение за атомным авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн", выполняющим боевое задание в составе флота, прибывшего в восточную часть акватории Средиземного моря для нанесения ударов по Сирии. Об этом сообщает британский телеканал ITV.

Согласно опубликованным фотографиям журналистов ITV, находящихся на авианосце, российский фрегат хорошо виден с борта "Гарри Трумэна".

При этом, по словам американских военных моряков, корабли авианосной ударной группы ВМС США "Гарри Трумэна" поддерживают регулярную связь с российским фрегатом, отмечает телеканал. Журналисты сами слышали эти переговоры в радиоэфире.

ITV напоминает, что два года назад, когда "Гарри Трумэн" в последний раз находился в Восточном Средиземноморье, один из кораблей его группы – эсминец "Грейвли" пересек курс движения фрегата "Ярослав Мудрый" по носу на опасной дистанции. Тогда американское командование посчитало, что российский корабль пошел на опасное сближение, пытаясь помешать действиям авианосной группы.

На этот раз американское командование на "Гарри Трумэне" говорит, что пока все прямо "как сама вежливость и любезность", отмечает телеканал.

Авианосная ударная группировка ВМС США, в которую входят также ракетный крейсер, четыре эсминца и немецкий фрегат, должна из Средиземного моря направиться в район Персидского залива. Однако Пентагон решил задержать ее в Средиземном море на неопределенный срок.

Третьего мая группа приступила к проведению воздушных операций против Исламского государства в Сирии.