У берегов США загорелся корабль

У берегов Соединенных Штатов перевернулось и загорелось грузовое судно. Известно, что на борту находились 24 члена экипажа.

Спасательная операция началась еще ночью. Один за одним из корабля на вертолет удалось поднять 20 людей. Четверо оставались на борту, когда судно загорелось.

"Когда дым и пламя охватили корабль, наши спасатели решили временно прекратить операцию. Ведь чтобы найти еще четырех человек, нам нужно попасть внутрь. Сейчас это очень рискованно", – объяснил командующий сектора береговой охраны США Джон Рид.

Грузовое судно, размером два футбольных поля, перевозило автомобили в Балтимор. На этот раз должно было выйти из порта в городе Брансуик – штата Джорджия.

"Командный центр береговой охраны получил сообщение о том, что грузовой корабль перевернулся на левый борт. Это произошло, когда судно выворачивало, чтобы выйти из порта и отойти в гавань", – рассказал командующий Джон Рид.

Почему так произошло – пока не известно. Сейчас корабль отнесло далеко от берега. Он дрейфует до сих пор. Спасатели же разрабатывают план продления поисковой операции. А пока четыре члена экипажа числятся пропавшими без вести.

Ранее пожар вспыхнул на судне в Калифорнии. Пожар на судне вспыхнул около 3 часов утра по времени тихоокеанского побережья США на 23-метровом судне 1981 года постройки, приписанном к гавани Санта-Барбары. На борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, отправилось в круиз, во время которого сделало несколько остановок у берегов острова Санта-Крус.

По меньшей мере 34 человека погибли.

Причина гибели 34 человек во время пожара на прогулочном судне Conception— отравление дымом.

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