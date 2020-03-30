Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Мировые новости
  2. США

У более 900 нью-йоркских полицейских обнаружили коронавирус

30 марта, 23:29

Елена Кузьмич

Пять сотрудников полицейского департамента скончались

Более 900 сотрудников полиции Нью-Йорка заразились коронавирусом. Об этом сообщила телекомпания CNN

По ее данным, коронавирус был выявлен у 940 сотрудников городского департамента полиции: у 834 полицейских и 106 гражданских служащих департамента. Пять полицейских скончались.

В соседнем штате Нью-Джерси, по данным СМИ, коронавирус обнаружен у 288 полицейских. Как сообщил телекомпании руководитель полиции штата Патрик Каллагэн, 2 455 сотрудников правоохранительных органов штата находятся в режиме самоизоляции и еще 618 полицейских в штате оказались на больничном из-за травм или по другим причинам.

Реклама

В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс., в штате Нью-Джерси — 33 тыс.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 153 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 тыс. человек, в том числе более 1,2 тыс. в штате Нью-Йорк.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приемлемое число жертв коронавируса в США.

Добавим, что жители Штатов считают, что власти не были готовы к эпидемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США полиция Нью-Йорк коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...