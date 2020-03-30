У более 900 нью-йоркских полицейских обнаружили коронавирус

Более 900 сотрудников полиции Нью-Йорка заразились коронавирусом. Об этом сообщила телекомпания CNN

По ее данным, коронавирус был выявлен у 940 сотрудников городского департамента полиции: у 834 полицейских и 106 гражданских служащих департамента. Пять полицейских скончались.

В соседнем штате Нью-Джерси, по данным СМИ, коронавирус обнаружен у 288 полицейских. Как сообщил телекомпании руководитель полиции штата Патрик Каллагэн, 2 455 сотрудников правоохранительных органов штата находятся в режиме самоизоляции и еще 618 полицейских в штате оказались на больничном из-за травм или по другим причинам.

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В Нью-Йорке численность полиции превышает 38 тыс., в штате Нью-Джерси — 33 тыс.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксированы более 153 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 2,8 тыс. человек, в том числе более 1,2 тыс. в штате Нью-Йорк.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал приемлемое число жертв коронавируса в США.

Добавим, что жители Штатов считают, что власти не были готовы к эпидемии COVID-19.

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