У Илона Маска снова отложили запуск космического грузовика Cargo Dragon

Пуск корабля откладывается не впервые – изначально он должен был состояться еще 1 мая

Фото: REUTERS/Joe Rimkus Jr..

Запуск к Международной космической станции (МКС) американского грузового космического корабля Cargo Dragon в очередной раз перенесли.

Аппарат был создан частной компанией SpaceX, где сегодня сообщили об уничтожении космической капсулы Crew Dragon, которая должна была доставить людей на орбитальную станцию.

Как сообщили 3 мая в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), такое решение было принято в свете возникших неполадок в электрооборудовании аппарата.

"Планировавшийся сегодня утром запуск корабля Dragon компании SpaceX отменен в связи с проблемой в электрооборудовании беспилотника", – заявили в космическом ведомстве, уточнив, что следующий запуск может быть осуществлен 4 мая.

Стоит отметить, что пуск корабля откладывается не впервые – изначально он должен был состояться еще 1 мая, но из-за неполадок в системе электроснабжения МКС его перенесли на 3 мая.

Как стало известно, из строя вышел электрический распределительный щит MBSU, из-за чего подача электроэнергии системам станции была снижена на 25%. Но 2 мая блок был успешно заменен.

Напомним, что в апреле SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии – этот запуск стал первым коммерческим выходом ракеты-носителя Falcon Heavy в космос.

Владелец SpaceX Илон Маск поблагодарил за такой прорыв президента США Дональд Трампа, который, в свою очередь, назвал это "великолепной работой и успехом".

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