"У нас есть реальная возможность": в США сделали четкое заявление по "Северному потоку-2"

Сегодня, 19:58

Майк Помпео считает, что необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики

Майк Помпео. Фото: AFP
Майк Помпео. Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду, что администрации США следует продолжать противодействие проекту "Северный поток-2", а также мешать России сохранять ее влияние на Европу.

"Мы должны продолжать оказывать давление на (проект – Ред.) "Северный поток-2", чтобы свернуть его", – сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.

По его словам, необходимо уменьшать зависимость Европы от российской энергетики, чтобы в случае необходимости Россия не могла использовать этот рычаг давления против Европы в своих интересах.

"У нас есть реальная возможность отвязать их (европейцев – Ред.) от России", – подчеркнул госсекретарь.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что проект российского газопровода "Северный поток – 2", строительство которого началось в Германии, вредит европейскому единству.

Он подчеркнул, что "Северный поток – 2" является политическим проектом и должен быть остановлен, для чего "нужно приложить максимум усилий".

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.
Россия, США, северный поток, помпео, северный поток 2
Источник:

Интерфакс-Украина

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