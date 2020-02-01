У резиденции Трампа в США охрана открыла огонь: что произошло

На момент инцидента Трамп еще не прибыл в резиденцию

На территорию резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, куда ранее пыталась проникнуть гражданка Китая Юцзин Чжан, пытался прорваться внедорожник, охране пришлось открыть огонь. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что инцидент произошел в пятницу, 31 января, около 12:15 по местному времени. Двое неизвестных на внедорожнике пытались прорваться через контрольно-пропускной пункт резиденции Трампа в направлении главного входа. Чтобы остановить автомобиль охранникам пришлось применить оружие.

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В результате были задержаны два человека, которые находились во внедорожнике. О пострадавших не сообщается.

Видео: Reuters

Отмечается, что сегодня Дональд Трамп планирует посетить свою резиденцию во Флориде, однако на момент инцидента он еще не прибыл.

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Напомним, в прошлом году в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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