У России нет оснований удерживать украинских моряков и корабли – Волкер

Представитель Госдепа считает, что у России нет намерений выполнять решение Трибунала

Фото: Курт Волкер / Twitter.

Соединенные Штаты Америки призывают Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли, заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы полностью поддерживает решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - заявил он во вторник в ходе интернет-конференции.

Дипломат напомнил, что украинских моряков "незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно перевезли в Россию".

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их в России. Мы призываем (Россию – Ред.) немедленно их освободить", - обозначил Волкер позицию США.

При этом он констатировал, что у России нет намерений выполнять это решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

Напомним, до 25 июня Киев и Москва должны отчитаться о выполнении решения Трибунала.

Прикрепленный файл Решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года

Замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль назвала его четким сигналом для России, что Москва не может безнаказанно нарушать международное право. Она добавила, что дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж.

В МИД РФ заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров якобы неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области.

Позже постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился к России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН".

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Трибунала может стать сигналом от российского руководства "о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У России нет оснований удерживать украинских моряков и корабли – Волкер". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"