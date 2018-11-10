У США нет планов размещения запрещенных ракет в Европе – Болтон

Соединенные Штаты не собираются в обозримом будущем размещать в Европе ракеты, которые запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и Вашингтон обсуждает данный вопрос со своими союзниками по НАТО. Об этом заявил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время беседы с журналистами в Париже. Стенограмму высказываний распространила пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме.

"У США нет планов добиваться размещения ракет, запрещенных ДРСМД, в Европе в обозримом будущем. Это является частью глобальной стратегии альянса [НАТО] и Соединенных Штатов. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими союзниками по этому поводу и с оптимизмом смотрим на то, что наши позиции совпадут", – сказал он.

В этом контексте Болтон также вновь объяснил, почему США считают выход из ДРСМД единственным целесообразным вариантом развития событий. Как он утверждает, во-первых, Вашингтон не в состоянии убедить Москву в том, чтобы вновь соблюдать договор, который она, по мнению американской стороны нарушает. "Люди спрашивают о том, почему мы не ведем дальнейшие переговоры по поводу возможности возврата их (России – ред.) к выполнению соглашения. Однако их позиция заключается в отрицании того факта, что они нарушают соглашение", – считает он.

Помимо этого, Болтон обратил внимание и на то, что договор уже изжил себя с технологической точки зрения, объяснив это тем, что обе страны в состоянии применять запрещенные ДРСМД крылатые ракеты с военных кораблей, поскольку договором запрещены только ракеты наземного базирования. "У нас есть корабли в Балтийском и в Черном морях, которые оснащены ровно такими же ракетами той же дальности и характеристиками. Они законны в таком случае, но незаконны на территории стран НАТО всего в нескольких милях", – сказал он.

"У россиян есть такие же возможности: у них есть ракеты воздушного базирования, морского базирования и крылатые ракеты наземного базирования. Так что, с технологической точки зрения, мы находимся в совершенном ином времени, чем прежде. ДРСМД был договором своего времени и места, и сейчас он изжил себя", – утверждал Болтон.

Как сообщалось, ранее президент США Дональд Трампа заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах.

Напомним, еще в 2014 году США обвинили Россию в одностороннем нарушении Договора о РСМД, когда она проводила испытания запрещенной крылатой ракеты, а уже в 2017-м разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М". Их дальность полета превышает разрешенные Договором о РСМД 500 км.