У Трампа был контакт с двумя носителями коронавируса: врачи вынесли вердикт

Медики решали вопрос о том, стоит ли главе Белого дома уйти на карантин

У американского президента Дональда Трампа дважды были контакты с носителями коронавируса, однако у главы Белого дома инфекции не обнаружили.

Об этом сообщили журналисты CNN.

Как заявил врач американского президента Шон Конли, Трамп "недолго контактировал" для совместного фото с Фабио Вайнгартен, спикером президента Бразилии Жаира Болсонаро.

Через три дня после этой встречи у Вайнгартена начали проявлять симптомы коронавируса, а затем его тесты на COVID-19 дали положительный результат.

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Позже стало известно, что у другого человека, с которым контактировал Трамп, 13 марта зафиксировали коронавирус. Этот человек – Нестор Форстер, поверенный в делах Бразилии в Вашингтоне.

Конли заявил, что президент США проводил больше времени в непосредственной близости к Форстеру, но "все взаимодействия происходили до появления каких-либо симптомов".

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"Эти взаимодействия можно классифицировать как низкий риск передачи, и пока нет никаких признаков для домашнего карантина", – сообщил врач.

Также он добавил, что, учитывая отсутствие симптомов коронавируса у самого Трампа, необходимости в тестировании на COVID-19 пока нет.

"Я продолжаю внимательно следить за президентом и заботиться о нем, и сообщу вам, когда появится больше информации", - добавил медик.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается пройти тест на коронавирус. Президент США подчеркнул, что это решение не связано с тем, что он контактировал с бразильским чиновником с коронавирусом.

Напомним, глава Белого дома объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса. Трамп объяснил, что введение режима ЧС в США позволит Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях США направить на борьбу с коронавирусом до 50 млрд долларов из фонда помощи при бедствиях.

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