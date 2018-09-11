У Трампа еще сильнее ограничили использование мобильников

На фоне регулярных утечек конфиденциальной информации с заседаний администрации Дональда Трампа, сотрудникам Белого дома запретили приносить на рабочие собрания и встречи мобильные телефоны, сообщает CNN, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников.

Ранее сотрудникам запретили приносить на работу личные мобильники, а теперь они не смогут оставлять свои рабочие телефоны в шкафчиках за пределами Ситуационной комнаты, где проходят брифинги и совешания.

Они будут оставлять их или в собственных офисах, или в персональных шкафчиках при входе в Западное крыло, где сейчас работники оставляют свои персональные телефоны.

Последней каплей, повлиявшей на эти рестрикции, стали обнародованные на телевидении аудиозаписи беседы экс-помощницы президента Омаросы Маниголд-Ньюман с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, который сказал ей, что за ее увольнение ратовал лично президент.

В Белом доме эту информацию официально подтверждать не стали.

Стоит отметить. что Маниголд-Ньюман регулярно использовала диктофон на рабочих встречах. На одной из них невестка президента Лара Трамп предложила ей работу за 15 тыс. долларов в месяц - положительно отзываться о Трампе в период его кампании по переизбранию.

Кроме того, в своей книге бывшая помощница президента рассказала о том, как застала его за поеданием бумаги.

Также напомним, что администрация Дональда Трампа подала в суд на Омаросу Маниголд-Ньюман из-за ее книги о президенте.