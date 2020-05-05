У Трампа готовятся к рекордному росту количества смертей от COVID-19 – NYT

Согласно расчетам американского правительства, к 1 июня число смертей от COVID-19 достигнет 3000 человек в день

В США разработали тест для выявления бессимптомных носителей коронавируса, тем временем в Администрации американского президента Дональда Трампа готовятся к росту числа случаев заражения и смертей от коронавируса в стране в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на внутренний документ в администрации, который был подготовлен на основании прогноза Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно расчетам американского правительства, к 1 июня число смертей от COVID-19 достигнет 3000 человек в день, что на 70% больше нынешнего числа в 1750 человек.

Прогнозы, основанные на правительственном моделировании, предсказывают около 200 000 новых случаев заражения каждый день к концу месяца, по сравнению с примерно 25 000 случаев в день в настоящее время.

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в США подтверждено 1 180 634 случаев заражения коронавирусом, умерли 68 934 человека, выздоровели 187 180 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что количество умерших от COVID-19 в стране может достигнуть около 100 тысяч человек, а это существенно выше недавних прогнозов.

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