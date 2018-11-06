У Трампа хотели угодить Путину, но опозорились

Сегодня, 13:20

В сувенирной монете, выпущенной в США по поводу встречи Трампа и Путина в Хельсинки, нашли сразу три грамматических ошибки

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: The White House/Flickr
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: The White House/Flickr

В магазине сувениров Белого дома появилась новая продукция – памятная монета, посвященная встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 16 июля в Хельсинки.

На аверсе монеты изображены портреты лидеров на фоне флагов их государств, а также цитата Трампа: "Прошлое не должно определять наше будущее". А на реверсе – Хельсинский собор, а также надписи по-английски и по-русски.

Однако внимательные пользователи обратили внимание на ряд грамматических ошибок, допущенных дизайнерами при оформлении обратной стороны монеты.

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Так, администрация США предлагает всем приобщиться к "новое эре" "ддипломатической истории". Ошибка была допущена в названии столицы Финляндии – саммит был назван Хельпинским.

Интернет-пользователи не смогли пройти мимо. "Кажется, в сувенирной индустрии наступило новое эра", "Какой саммит – такая и медаль", – шутят они.

Напомним, что новая встреча двух лидеров должна была состояться 11 ноября в Париже, однако, по словам Дмитрия Пескова, она, скорее всего, не состоится.

Как мы уже писали, Трамп заявил, что планирует провести переговоры с Путиным во время саммита G20 в Аргентине.
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Источник:

"Сегодня"

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