У Трампа назвали причину, почему США выходят из Договора об открытом небе

Россия нарушала Договор по открытому небу, российские самолеты без разрешения летали над Белым домом и следили за местоположением американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. Так он объяснил решение Вашингтона выйти из Договора об открытом небе.

"Они (Россия – Ред.) летали над Белым домом, над гражданской инфраструктурой, они отслеживали, где может находиться президент: Кэмп Дэвид или Бедминстер. Так что они использовали договор не должным образом… Президент США дал ясно понять, что мы не можем больше участвовать в договорах, где мы выполняем их условия, а другая сторона не выполняет", – заявил О'Брайен в интервью Fox News.

Как известно, ранее Дональд Трамп подтвердил свое решение выйти из Договора по открытому небу. Белый дом уже сообщил об этом решении союзников.

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Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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