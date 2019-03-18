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У Трампа очертили проблему с закупкой Турцией российских ракетных систем С-400

Сегодня, 04:24

Советник президента США Джон Болтон уверен, что проблему нужно урегулировать, поскольку Турция – член НАТО

Фото: Википедия
Фото: Википедия.
У Трампа очертили проблему с закупкой Турцией российских ракетных систем С-400 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eea/247/5c7eea247a07e.jpg США Советник президента США Джон Болтон уверен, что проблему нужно урегулировать, поскольку Турция – член НАТО

В Вашингтоне по-прежнему расценивают отношения с Турцией, как с союзником, однако считают, что закупка Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 – это серьезная проблема в развитии двусторонних отношений, а сделка Турции и России может повлиять на эти отношения. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

На вопрос о том, является ли Турция другом или врагом для Вашингтона, Болтон ответил: "Они по-прежнему являются союзником по НАТО. Мы пытаемся взаимодействовать с ними, но у них очень плохие отношения с нашими близкими друзьями в Израиле. Нам нужно урегулировать эту проблему".

По словам Болтона, кроме закупки у России комплексов С-400, у Вашингтона и Анкары еще есть нерешенные вопросы по Сирии.

"Мы озабочены тем, что они приобретают российскую систему противовоздушной обороны под названием С-400. Это большая проблема. У нас есть спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии. Думаю, президент Трамп хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией, но нам нужно, чтобы они оказали нам содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона", — подчеркнул Болтон.

Ранее представитель Пентагона Чарльз Саммерс отмечал, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400.

В свою очередь в Анкаре уже отметили, что Соединенные Штаты вышли за рамки допустимого в своих комментариях касательно приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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Тег Турция, последствия, сделка, Болтон, с-400

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Источник:

ТАСС

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