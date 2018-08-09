У Трампа отказались от предложения ФБР по условиям допроса в "российском деле"

Адвокаты опасаются, что президент США может оговорить себя во время дачи показаний

Юридическая команда президента США Дональда Трампа отвергла предложение сотрудников спецпрокурора Роберта Мюллера в ФБР об условиях дачи показаний главы государства в рамках "российского расследования", пишет в среду The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Со своей стороны, один из адвокатов президента Джей Секулов, по данным газеты, лишь подтвердил, что юристы Трампа ответили сотрудникам Мюллера на их недавнее предложение по условиям допроса президента. Однако он отказался комментировать содержание этого ответа.

Согласно информации осведомленного источника газеты, юристы Трампа в настоящее время напрямую возможность дачи показаний не отклоняют, но также и не выступают с новыми предложениями о возможных условиях.

Кроме того, по данным источника The New York Times, адвокаты президента не хотели бы, чтобы он отвечал на вопросы касательно препятствования правосудию. Они обеспокоены, подчеркивает газета, что президент может оговорить себя во время дачи показаний. Также на прошлой неделе они готовы были сообщить Мюллеру, что Трамп откажется от интервью, но сам президент, уверенный в способности убедить спецпрокурора в своей невиновности, настоял, чтобы юристы продолжили переговоры.

Напомним, в конце июля адвокат Трампа Руди Джулиани рассказал, при каких условиях американский президент согласится дать показания о вмешательстве России для спецпрокурора Роберта Мюллера.

Адвокат отметил, что Трамп ответит на вопросы Мюллера только в том случае, если они ограничатся темой российского вмешательства в американские выборы 2016 года.