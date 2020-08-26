У Трампа отказались от "путинской" вакцины: не будут жертвовать стандартами безопасности

Администрация США не стала бы использовать российскую вакцину от коронавируса, о создании которой сообщил президент РФ Владимир Путин, заявил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз в онлайн-интервью газете Politico.

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"Мы не будем принимать [результаты] иностранных испытаний от России. <...> У нас есть протоколы [американского] Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которых мы будем придерживаться. <...> Очевидно, что у нас высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения и безопасности. Это не то, чем можно жертвовать. <...> Вы не можете идти в обход правил. <...> Российские испытания... я бы не стал принимать эту вакцину", – сказал Медоуз.

При этом он отметил, что с оптимизмом надеется на то, что американская вакцина может быть готова уже к осени текущего года.

"У нас есть ряд вакцин, идет третий этап испытаний. <...> Мы планируем удостовериться <...> [в] эффективности и безопасности этих вакцин. <...> Я оптимистичен относительно того, что один из семи или восьми кандидатов, которые у нас есть, будет одобрен и, надеюсь, сможет быть задействован к этой осени", – сказал руководитель аппарата Белого дома.

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Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что о "путинской" вакцине от коронавируса мало что известно.

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Также сайт "Сегодня" сообщал, что "путинскую" вакцину от коронавируса назвали рискованным экспериментом на людях, ведь, согласно глобальным стандартам в изучении и испытании вакцин, разработанным ВОЗ, третья фаза предполагает испытания на нескольких тысячах человек, чего не было сделано.

Видео: Пул №3/Telegram

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