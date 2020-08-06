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У Трампа резко отреагировали на удаление его публикации в Twitter и Facebook

6 августа, 07:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Представитель штаба президента США обвинила компании в предвзятости

В передвыборном штабе президента США Дональда Трампа отреагировали на удаление Twitter и Facebook его публикации. Заместитель пресс-секретаря кампании Кортни Барелла зявила, что соцсети предвзято относятся к главе государства, пишет The Hill.

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"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта был приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", - заявила Барелла.

Известно, что Twitter заблокировал аккаунт предвыборного штаба Трампа из-за видео, содержащего, по мнению соцсети, недостоверную информацию о коронавирусе. Компания заявила, что аккаунт сможет возобновить свою работу, если удалит соответствующий пост. Тот же самый видеоролик был удален и Facebook.

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Напомним, ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп не будет уходить из Twitter в связи со взломом аккаунтов крупных компаний и знаменитостей.

Также недавно президент США решил запретить работу на территории Соединенных Штатов китайской социальной сети TikTok. Меры против социальной сети могут быть приняты уже в ближайшее время.

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