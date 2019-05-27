У Трампа рассказали об интригах Йованович и когда Киеву ждать нового посла США

Пока нет окончательного решения, кого Вашингтон отправит в Киев вместо Йованович

Рудольф Джулиани. Фото: flickr.com/Gage Skidmore.

Экс-посол США в Украине Мари Йованович участвовала в интригах против американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани, передает "Цензор. НЕТ".

"Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа", – сказал он.

Кроме того, по словам Джулиани, Мари Йованович, а также первый заместитель посла Джордж Кент были плотно вовлечены в помощь миллиардеру Джорджу Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить).

"Собственно, они и подготовили всю эту историю со Специальным прокурором. Это было до того, как она получила свое вознаграждение в виде должности посла", – сказал адвокат Трампа.

Также Джулиане сообщил, что пока нет окончательного решения, кого Вашингтон отправит в Киев вместо Йованович.

"Это займет еще какое-то время. Надо изучить список кандидатов. И придется потерпеть, поскольку кандидатура должна пройти Сенат. Это займет еще какое-то время, но кто-то будет назначен, я в этом уверен. В следующие несколько недель", – сказал он.

Ранее человек Трампа намекнул, кто будет посолом США в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Трампа рассказали об интригах Йованович и когда Киеву ждать нового посла США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"