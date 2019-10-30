У Трампа сделали заявление по торговым спорам с Китаем

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США и Китай пришли к консенсусу по поводу пути к разрешению своих торговых споров, сообщил советник президента США Джаред Кушнер, выступая на международном инвестиционном форуме Future Investment Initiative в столице Саудовской Аравии.

"Думаю, сейчас мы с Китаем пришли к пониманию относительно того, куда мы хотим двигаться", - заявил он.

Кушнер также назвал президента Дональда Трампа "реалистом" в этом вопросе, а торговую политику США в отношении Китая "одной из самых смелых вещей за все президентство".

"Он за все последствия… заплатил во время своего президентства, но все преимущества: рабочие места, которые вернутся на рынок, – появятся после", - подытожил Кушнер.

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Ранее аппарат представителя США на торговых переговорах по итогам консультаций с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, в которых также участвовал американский министр финансов Стивен Мнучин, распространил заявление о том, что Соединенные Штаты и КНР близки к завершению работы над некоторыми пунктами торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп также позитивно оценил процесс торговых переговоров с Китаем, отметив, что КНР теперь собирается закупать гораздо большее количество сельскохозяйственной продукции.

СМИ информировали о том, что власти КНР намерены попросить США отменить пошлины в отношении ряда китайских товаров и вернуться к изначальным тарифам на продукцию общей стоимостью 250 млрд долларов.

Китай и США с целью устранения торговых противоречий уже несколько месяцев ведут напряженные переговоры.

Напомним, что, несмотря на переговоры, торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

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