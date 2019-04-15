У Трампа рассказали, куда хотят отправлять нелегальных мигрантов
Трамп подчеркнул, что мигрантов должны принимать штаты и города, которые выступают против выпроваживания нелегальных мигрантов
Администрация президента Трампа рассматривает возможность отправки нелегальных мигрантов в так называемые города-убежища — муниципалитеты, которые не позволяют своим стражам сотрудничать с федеральной миграционной властью.
Как сообщает Bloomberg, ранее в правительстве опровергли такую возможность, но в пятницу Трамп заявил, что такой вопрос на повестке дня.
Трамп подчеркнул, что мигрантов должны принимать штаты и города, которые выступают против выпроваживания нелегальных мигрантов, в частности Калифорния. Речь идет в основном о регионах, власти которых представлена Демократической партией. Среди крупнейших "городов-убежищ" — Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что в администрации Трампа нет другого выхода, как рассмотреть возможность высылать нелегальных мигрантов в "города-убежища", потому что демократы в Конгрессе "не помогают бороться с наплывом мигрантов на границе".
Она отметила, что это не первый вариант и "даже не второй и не третий", но его рассматривают из-за того, что демократы не хотят менять "угрожающие" миграционные законы.
Как известно, администрация Трампа привлекла несколько тысяч военнослужащих к операции Faithful Patriot по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.
29 марта президент США Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если Мехико не положит конец потоку незаконной миграции в США. При этом тогда он не уточнил, имеет ли в виду закрытие границы для перемещения людей или для торговли.
В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены чинить препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.
Напомним, 15 февраля Трамп подписал декларацию о введении в США чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Он сообщил, что введение чрезвычайного положения позволит ему получить на строительство стены на границе 8 млрд долларов.
Мы также писали, что позже исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил использование миллиарда долларов из бюджета ведомства на возведения участка стены протяженностью в 91 км на границе США с Мексикой.
Однако, как сообщалось, в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.
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