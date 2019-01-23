У Трампа сообщили неприятную новость для Китая
Решение проблемы торгового дисбаланса не поможет в преодолении разногласий между странами
Президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от своей жесткой позиции в отношении Китая, который, по мнению хозяина Белого дома, для заключения торгового соглашения с Вашингтоном должен проводить структурные реформы. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на советников главы государства.
"На данном этапе проблемы, вызывающие наше беспокойство, не решены", – заявил один из собеседников агентства. По его словам, администрация Трампа сконцентрирована не только на проблемах торгового дисбаланса, но и на более глубоких вопросах структуры китайской экономики.
18 января агентство Bloomberg информировало, что, по данным его источников, КНР предложила США увеличить объемы импорта американских товаров для ликвидации отрицательного сальдо Соединенных Штатов в торговле с Китаем в рамках разрешения торгового спора между двумя странами.
Reuters отмечает, что это предложение, по всей видимости, не поможет в преодолении разногласий между странами, поскольку недовольство у американской администрации вызывает не только внешнеторговый дефицит.
По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, для Трампа приоритетом является вопрос о краже интеллектуальной собственности, в которой США обвиняют Китай, а также практика, в соответствии с которой власти азиатской страны в качестве условия доступа их продукции на свой рынок требуют от иностранных инвесторов передачи прав на использование их технологий китайским партнерам. Еще один повод для критики со стороны Трампа – ограничение прав собственности для иностранных инвесторов в некоторых сферах экономики Китая.
"Президент много раз говорил о том, как это важно, и мы не собираемся отступать", - указал Кадлоу.
С 1 января Пекин и Вашингтон проводят 90-дневные переговоры, в ходе которых организуются регулярные встречи между представителями китайского и американского торговых ведомств. Первый раунд прямого диалога по данным вопросам состоялся 7–9 января в Китае. США требуют от Китая провести реформы, которые позволят сделать китайский рынок более открытым для иностранных товаров, а также установят справедливые, с точки зрения Вашингтона, условия конкуренции.
Напомним, Китай поддержал санкции против России.
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