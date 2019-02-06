У восточного побережья США столкнулись два корабля
После столкновения корабли смогли продолжить плавание
У восточного побережья США произошло столкновения двух кораблей Военно-морских сил страны. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.
Инцидент произошел во время пополнения запасов кораблей. Как выяснилось, ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, а корабли смогли продолжить плавание. Урон кораблям оценят после из возвращения в порт приписки.
Кроме того, командование ВМС США заявило, что проведет расследование случившегося.
Напомним, ранее в районе норвежского порта Берген произошло столкновение Helge Ingstad с Sola TS, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018. Кроме того, похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.
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