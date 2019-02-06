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У восточного побережья США столкнулись два корабля

Сегодня, 08:02

После столкновения корабли смогли продолжить плавание

Фото: www.navy.mil
Фото: www.navy.mil.
У восточного побережья США столкнулись два корабля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a75/e2d/5c5a75e2d477a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a75/e2d/5c5a75e2d477a.jpg США После столкновения корабли смогли продолжить плавание

У восточного побережья США произошло столкновения двух кораблей Военно-морских сил страны. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Инцидент произошел во время пополнения запасов кораблей. Как выяснилось, ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, а корабли смогли продолжить плавание. Урон кораблям оценят после из возвращения в порт приписки.

Кроме того, командование ВМС США заявило, что проведет расследование случившегося.

Напомним, ранее в районе норвежского порта Берген произошло столкновение Helge Ingstad с Sola TS, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018. Кроме того, похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.

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Тег США, сухогруз, корабли, крейсер, столкновение

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Источник:

ТАСС

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