У восточного побережья США столкнулись два корабля

После столкновения корабли смогли продолжить плавание

Фото: www.navy.mil.

У восточного побережья США столкнулись два корабля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a75/e2d/5c5a75e2d477a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a75/e2d/5c5a75e2d477a.jpg 2019-02-06T08:02:00+02:00 США После столкновения корабли смогли продолжить плавание

У восточного побережья США произошло столкновения двух кораблей Военно-морских сил страны. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США.

Инцидент произошел во время пополнения запасов кораблей. Как выяснилось, ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary столкнулись кормами. В результате инцидента никто не пострадал, а корабли смогли продолжить плавание. Урон кораблям оценят после из возвращения в порт приписки.

Кроме того, командование ВМС США заявило, что проведет расследование случившегося.

Напомним, ранее в районе норвежского порта Берген произошло столкновение Helge Ingstad с Sola TS, когда фрегат возвращался с военных учений НАТО ТTrident Juncture 2018. Кроме того, похожий случай произошел у берегов Китая, где иранский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с китайским грузовым судном. В результате инцидента произошла утечка нефти в море и ее возгорание.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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