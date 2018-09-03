У войск НАТО в Афганистане сменился командующий

Сегодня, 04:02

Генерал Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США

Скотт Миллер, фото AFP
Скотт Миллер, фото AFP

Новым командующим воинским контингентом НАТО в Афганистане назначен генерал Остин Скотт Миллер, говорится в распространенном пресс-службой блока сообщении.

В пресс-службе штаб-квартиры альянса в Брюсселе подчеркнули, что Миллер приступил в воскресенье к выполнению своих обязанностей.

Он принял командование от своего предшественника генерала Джона Николсона, который проработал в этой должности три года, в ходе церемонии в штаб-квартире миссии в Кабуле, отмечается в коммюнике.

Генерал Миллер ранее возглавлял Объединенное командование специальных операций США.

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"Мы должны дать возможность нашим афганским партнерам строить свою безопасность и военный потенциал, чтобы они могли в долгой перспективе и надежным образом не позволять террористам действовать на их территории", – приводятся в пресс-релизе слова нового командующего миссией НАТО.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил по случаю смены командующих: "Я ожидаю возможности тесного взаимодействия с генералом Миллером в качестве нового командующего нашей миссией "Решительная поддержка" и благодарю генерала Николсона за его образцовую службу".

Столтенберг подчеркнул, что "НАТО по-прежнему привержена поддержке афганских сил безопасности, чтобы они создавали условия для безопасности и мира".

Пресс-служба НАТО напомнила, что на саммите альянса в Брюсселе 11-12 июля 2018 года главы государств и правительств стран-союзниц и государств-партнеров, вносящих вклад в "Решительную поддержку", решили сохранить эту миссию, пока условия на местах не дадут оснований для ее завершения, и продлить финансовую поддержку афганских сил безопасности до 2024 года.

Ранее США заявили, что готовы к прямым переговорам с "Талибаном", но при одном условии.

Напомним, власти Афганистана заявили о планах освободить 444 заключенныхв рамках введения временного режима прекращения огня с радикальным движением "Талибан".
Афганистан, США, НАТО, войска, командующий
Источник:

Интерфакс-Украина

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