Uber прекратит тесты беспилотных авто в Аризоне

После смертельного ДТП в американском штате Аризона с участием одного из своих самоуправляемых автомобилей компания Uber сразу объявила о приостановке всех испытаний таких машин. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Позже стало известно, что автомобиль видел женщину, переходившую дорогу с велосипедом, но принял сигнал сенсоров за ложное срабатывание. Теперь же стало известно, что вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, Uber не станет возобновлять тесты беспилотных авто в Аризоне.

Стоит отметить, что это не первое ДТП с участием беспилотного авто. В марте 2017 года Uber уже приостанавливала тесты в этом штате, когда один из ее автомобилей в результате аварии перевернулся набок. Но тогда обошлось без пострадавших и испытания быстро возобновили.

Ранее в ДТП с самоуправляемым автомобилем погибла женщина. После того, как такси-автопилот Uber сбило в американском штате Аризона пешехода, их тестирование остановили.

В то же время Uber планируют возобновить испытания в Питтсбурге и Сан-Франциско, а также тестировать машины ближе к инженерным центрам для большей безопасности.

Год назад в этом же городе – Темпе, – уже была авария с участием беспилотника, но тогда обошлось без жертв. А в 2016 году во Флориде компьютер автомобиля не заметил светлую фуру на фоне ярко освещенного неба. Произошло столкновение, в результате которого погиб водитель автономного автомобиля.

В октябре 2016 года стало известно о том, что беспилотные автомобили Uber были замечены во время нарушений ПДД. В частности, в Сети появилось видео, где один из прототипов с активированной системой автономного управления пытается выехать на улицу с односторонним движением в противоположную сторону.