Убийца выпрыгнул с морозилки с криками "уйди, сатана" и умер

Полиция выясняет, почему мужчина выбрал именно этот ресторан, зачем залез в морозилку и сколько времени там провел

Сотрудники ресторана в Нью-Йорке были атакованы незнакомцем, который спрятался в морозильной камере. Выпрыгнув из нее и попытавшись наброситься на работников, мужчина упал на пол и скончался, сообщает NBC New York.

По данным полиции, мужчина закричал "Уйди от меня, сатана!", выпрыгнул из холодильника, набросился на сотрудников заведения с ножом, а затем упал. В больницу его доставили уже мертвым: в ресторане у него произошла остановка сердца.

Позднее стало известно, что мужчина — Карлтон Хендерсон (Carlton Henderson), недавно освободившийся из тюрьмы в Бостоне. Он был признан виновным в двух убийствах первой степени. Благодаря усилиям своего адвоката и внесенному залогу мужчина вышел на свободу. Спустя четыре дня произошел инцидент с морозильной камерой.

На данный момент полиция выясняет, почему он выбрал именно этот ресторан, а также по какой причине залез в морозилку и сколько времени он там провел.

Напомним, клиент ресторана придумал игру-наказание для официантки.

Ранее мы писали, что серийный убийца-некрофил Деннис Нильсен скончался в британской тюрьме. Мужчине было 72 года. В 1970-х и 1980-х годах бывший государственный служащий убил 15 человек. Большинство его жертв были бездомными гомосексуалистами. Многих из них он убивал в своем доме на севере Лондона, а потом занимался сексом с трупами. Преступления серийного убийцы были обнаружены случайно: в сливе труб из его дома нашли останки тел жертв. К 25 годам его приговорили в 1983 году, а пожизненное заключение он получил в 1994 году.

А в 2012 году в Австралии поймали убийцу, который шесть лет скрывался в зоопарке. Об этом рассказал человек, который принимал участие в поимке преступника.