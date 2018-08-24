Убийце Леннона в десятый раз отказали в условно-досрочном освобождении

Сегодня, 13:51

По мнению членов комиссии, человек, устроивший охоту на знаменитость, должен оставаться за решеткой

Марк Дэвид Чепмен. Фото: glavny.tv
Марк Дэвид Чепмен. Фото: glavny.tv

Комиссия по условно-досрочному освобождению в штате Нью-Йорк в десятый раз отклонила прошение об освобождении Марка Дэвида Чепмена, убившего в 1980 году участника группы The Beatles Джона Леннона, сообщает в пятницу американский телеканал "Фокс ньюс".

63-летний Чепмен отбывает наказание в тюрьме строгого режима "Венде" в штате Нью-Йорк. Он был приговорен в 1980 году к пожизненному заключению с правом прошения о помиловании спустя 20 лет.

Комиссия и в этот раз отклонила его прошение, подчеркнув, что убийство Леннона было "эгоистичным и злобным". По мнению членов комиссии, человек, устроивший охоту на знаменитость, должен оставаться за решеткой.

С 2000 года осужденный подал 10 прошений (согласно законам США, подобные прошения можно подавать раз в два года – Ред.), каждое из которых было отклонено. Следующее он сможет подать в 2020 году.

"Я сожалею, что был таким идиотом и выбрал неправильную дорогу к славе", – заявлял Чемпен в прошении об УДО в 2014 году.

8 декабря 1980 года Чемпен пять раз выстрелил в Джона Леннона. Получивший четыре пулевых ранения музыкант скончался в тот же день от кровопотери.

Напомним, лимузин Austin Princess, принадлежавший Джону Леннону, и который был задействован в съемках совместного фильма Леннона и его жены Йоко Оно под названием Imagine в 1972 году, не нашла своего покупателя на торгах RM Sothebyʼs в Лондоне
США, убийца, леннон
Источник:

Интерфакс-Украина

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