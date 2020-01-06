Убийство генерала Сулеймани: появилась карикатура на "бога войны" Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Tom Brenner

После ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, которая спровоцировала рост напряженности на Ближнем Востоке, в сети появилась карикатура известного художника Сергея Елкина на президента США Дональда Трампа, отдавшего приказ убить военного.

На картинке, размещенной в Twitter художника, изображен глава Белого дома в образе древнегреческого бога воны Ареса.

Карикатура на Трампа. Фото: twitter.com/Sergey_Elkin

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Дональд Трамп, похоже, посчитал себя настоящим богом войны, говорится в комментарии к карикатуре.

Арес отличался вероломством и хитростью, предпочитал войну коварную и кровавую, войну ради самой войны.

Напомним, что 63-летний генерал-лейтенант "Аль-Кудс" Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

Как известно, спецподразделение "Аль-Кудс" занимается проведением спецопераций за пределами Ирана. "Аль-Кудс" под руководством Сулеймани оказывало военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграло важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани помогал правительству диктатора Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

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