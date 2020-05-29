Убийство темнокожего: из-за беспорядков задействовали Нацгвардию США

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз привлек бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка из-за вызванных смертью афроамериканца массовых протестов и беспорядков, во время которых произошли столкновения с полицией.

Демонстрации на территории штата начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено имевшее место 25 мая задержание темнокожего Джорджа Флойда по подозрению в том, что он пользовался фальшивыми документами. Полицеские в городе Миннеаполис (штат Миннесота) надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Белый полицейский надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на пленке, его игнорировали. Вскоре после этого афроамериканец умер в одной из больниц города.

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Бойцы Национальной гвардии США должны помочь в обеспечении безопасности и поддержании спокойствия. Это решение было принято после имевшего место вандализма, а также столкновений демонстрантов с полицией.

Заметим, что несколько лет назад американский город Фергюсон накрыли протесты из-за убийства темнокожего подростка полицейскими.

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