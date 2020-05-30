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Убийство темнокожего в США: в Миннеаполисе ввели комендантский час из-за беспорядков

30 мая, 01:22

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

За нарушение запрета вводятся штраф в размере от 1 тыс. долларов и выше

Комендантский час ввели в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота – Ред.), где не утихают акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в опубликованном в указе мэра города Джейкоба Фрея.

"Мэр Фрей задействовал чрезвычайную меру, которая предусматривает введение в городе Миннеаполис комендантского часа с 20:00 29 мая (04:00 субботы по Киеву —Ред.) и в течение выходных", — говорится в указе.

Комендантский час действует с 20:00 до 06:00 в ночь на субботу и на воскресенье. Населению города воспрещается находиться на улицах города. За нарушение запрета вводятся штраф в размере от 1 тыс. долларов и выше, а также лишение свободы на срок от 90 дней.

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Напомним, что в Миннесоте и в ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Четырех полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая.

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Начавшиеся 26 мая в Миннеаполисе акции протеста переросли в столкновения с полицией, грабежи магазинов и поджоги. В городе введен режим чрезвычайной ситуации. Прокурор округа Хеннепин Майкл Фримен заявил, что власти штата Миннесота предъявили обвинение в непредумышленном убийстве экс-полицейскому в связи со смертью Флойда после ареста.

Ранее из-за беспорядков задействовали Нацгвардию США.

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США убийство чернокожий полицейские Миннеаполис

Источник: ТАСС

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