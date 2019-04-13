Убийство японки американским морпехом: появились подробности

32-летний мужчина, который служил в морской пехоте США, зарезал свою 44-летнюю сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством

Фото: AFP

Посол США в Японии Уильям Хагерти выразил глубокое сожаление в связи с убийством местной жительницы американским военнослужащим и пообещал оказать японской стороне всестороннюю поддержку в расследовании этого дела. Об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

"Мы окажем всестороннюю поддержку расследованию и сделаем все возможное, чтобы не повторить повторения такого инцидента", – заявил Хагерти в телефонном разговоре с представителем МИД Японии, который выразил ему протест в связи со случившимся.

Инцидент произошел в субботу утром в городе Тятан (самая южная японская префектура Окинава). По последним данным, в местную полицию поступил звонок о том, что в квартире по соседству происходит громкая ссора. Прибывшие на место сотрудники правопорядка обнаружили два тела – по предварительному заключению японских медиков, 32-летний мужчина, который по данным агентства Киодо служил в морской пехоте США, зарезал свою 44-летнюю сожительницу, после чего покончил жизнь самоубийством. По словам очевидцев, вместе с полицией и скорой помощью на место инцидента прибыли два автомобиля американских вооруженных сил.

На Окинаву приходится всего 0,6% территории Японии. Однако там сосредоточены около 70% площади американских военных объектов в стране, в числе которых – крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Убийство японки американским морпехом: появились подробности". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.