Убийство журналиста Хашуджи: в Госдепе США сделали жесткое заявление

Сегодня, 02:02

По словам шефа американской дипломатии, Вашингтон уже отозвал въездные визы, выданные ранее ряду представителей Саудовской Аравии

Майкл Помпео. Фото: AFP
Майкл Помпео. Фото: AFP

США намерены выяснить, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, и привлечь к ответственности каждого из них. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в воскресенье в интервью телеканалуFox News.

"Саудовцы признали, что это было спланированное нападение", – сказал глава внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос, считает ли он, что наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман Аль Сауд изначально обманывал Соединенные Штаты по поводу обстоятельств исчезновения Хашкаджи.

"Мы привлечем всех тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашкаджи, к ответственности", - подчеркнул Помпео, добавив, что постепенно это уже происходит. По словам шефа американской дипломатии, Вашингтон уже отозвал въездные визы, выданные ранее ряду представителей Саудовской Аравии, которые, как выяснялось, причастны к произошедшему.

Как отметил госсекретарь, США продолжают тесно работать с властями Турции и Саудовской Аравии в расследовании убийства Хашкаджи. Вместе с тем Помпео добавил, что США намерены "продолжать сохранять важные стратегические отношения", которые установились между Эр-Риядом и Вашингтоном.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Также мы писали, что Германия отказалась поставлять вооружения Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставят данные об обстоятельствах убийства.

Кроме того, Великобритания уже отменила визы подозреваемых в причастности к убийству и запретила им въезд.
США, Саудовская Аравия, помпео, Хашуджи
Источник:

ТАСС

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