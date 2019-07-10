Парад на День независимости обошелся Минобороны США в 1,2 млн долларов

Приведенная цифра не отражает полностью затраты на мероприятие для налогоплательщиков, а показывает только расходы из военного бюджета

Фото: pexels.com

Минобороны США потратило 1,2 млн долларов на участие в мероприятии "Салют Америке" в честь Дня независимости 4 июля.

"Министерство обороны поддержало "Салют Америке" демонстрациями самолетов, статическими показами техники и торжественным участием подразделений", – говорится в заявлении Пентагона.

"Дополнительное финансирование было направлено на транспортировку статических дисплеев и оборудования. Общая стоимость поддержки министерством "Салюта Америки" составила 1,2 млн долларов", – следует из сообщения.

Приведенная цифра не отражает полностью затраты на мероприятие для налогоплательщиков, а показывает только расходы из военного бюджета.

Демократы раскритиковали президента США за стоимость события в этом году, а три сенатора написали письмо в Счетную палату с призывом изучить траты.

Между тем, сам Трамп неоднократно защищал стоимость празднования, заявляя, что демонстрация военных достижений США приведет к росту желающих поступить на службу.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2019 году на День Независимости не будет военного парада. А 300 миллионов гривен, которые должны были уйти на организацию парада – уйдут на премии украинским бойцам.

"Обычно на День Независимости проходит военный парад – помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что в этом году вместо парада эти деньги лучше выделить нашим героям – нашим военным. И мы приняли решение: выделить 300 миллионов гривен на премии всем нашим военным. Это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты – все. И обязательно тем военным, которые выполняют боевые задания в зоне проведения операции Объединенных сил. Но праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", – заявил Зеленский.

Как сообщалось, в 2018 году на День Независимости в Киеве прошел один из крупнейших военных парадов за последние годы – в нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники. На параде отмаршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира – всего 300 человек.

Напомним, ранее военные эксперты отмечали, что военный парад в Киеве необходим, чтобы послать России сигнал, что Украине есть чем защищаться от атак российской армии.

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