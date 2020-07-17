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Ученые изучают еще один способ передачи коронавируса: что известно

17 июля, 21:24

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ученые исследуют передачу коронавируса фекально-оральным путем

Ученые изучают возможность передачи коронавируса фекально-оральным путем, но пока подтверждений этой версии нет. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, – пишет ТАСС.

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Она подтвердила, что уже были проведены исследования образцов стула инфицированных пациентов, в которых были найдены фрагменты генетического материала вируса. "Многие исследуют возможность передачи заболевания фекально-оральным путем. Мы не нашли подтверждений этого, но такие исследования проводятся", — заметила эксперт ВОЗ.

По словам ван Керкхове, "сам факт обнаружения РНК вируса в стуле еще не значит, что подобного рода путь передачи возможен". По ее словам, гораздо важнее думать не о возможных способах передачи вируса, а о том, как минимизировать риски и предотвратить заражение.

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Напомним, что ранее ВОЗ признала еще один способ заражения COVID-19. Мол, нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

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передача ВОЗ фекалии заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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