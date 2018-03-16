Ученые нашли новую опасность употребления алкоголя

Сегодня, 02:27

Исследователи анализировали импульсы, которые исходили от мозга

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Люди, употребившие алкоголь, не в состоянии контролировать свое поведение, хотя им кажется обратное. К таким выводам пришли ученые из американского Университета штата Калифорния в Сан-Диего

Об этом сообщает журнал PLOS ONE.

В эксперименте участвовали 18 добровольцев. Им было предложено указывать цвет появляющегося в центре экрана квадрата. При этом они должны были игнорировать два квадрата, которые появлялись раньше по бокам экрана.

Результаты показали, что после употребления алкоголя люди чаще ошибались и указывали цвет боковых квадратов.

Ученые с помощью 

специальной аппаратуры проанализировали импульсы, которые исходили от мозга. Выяснилось, что при алкогольном опьянении мозг человека совершенно верно воспринимает ситуацию. Но при этом нарушается способность действовать правильно. То есть испытуемые понимали, какой цвет у центрального квадрата, но не могли выбрать его среди других. Эта особенность человеческого мозга особенно опасна при вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Напомним, найден способ сделать алкоголь безопасным.

Кроме этого, мы писали, что произойдет с вами после полного отказа от алкоголя.
США, алкоголь, исследование, вред

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