Ученые назвали самую устойчивую к коронавирусу группу крови

В новом исследовании проанализировали данные 750 тысяч человек

Ранее китайские ученые назвали самую подверженную заражению коронавирусом группу крови, а сейчас в США определили группу людей, у которых больше всего шансов устоять перед вирусом.

Так, специалисты американской биотехнологической компании 23andMe опубликовали предварительные результаты исследования, согласно которому первая группа крови снижает шанс заражения вплоть до 18%.

Это подтверждает результаты исследования французских медиков, которые также утверждают, что первая группа крови – самая устойчивая перед коронавирусом.

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В то же время американцы утверждают, что резус-фактор никак не влияет на уязвимость перед инфекцией или тяжесть протекания болезни.

В исследовании принимали участие более 750 тысяч человек, в нем учитывались вес, пол, индекс массы тела, этническая принадлежность и сопутствующие патологии у пациентов.

При этом в 23andMe не обнаружили какого-либо существенного влияния других групп крови на подверженность их носителей коронавирусу.

Напомним, раньше, поскольку мужчины чаще умирают от коронавируса, американские врачи выдвинули гипотезу, что женские половые гормоны помогают противостоять инфекции.

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