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Ученые назвали симптомы коронавируса, которые сохраняются через несколько месяцев после заражения

2 июня, 02:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса

Потеря обоняния и вкуса является одним из симптомов у перенесших заражение коронавирусом, которое может сохраняться на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, WSJ со ссылкой на европейское исследование по оториноларингологии. В нем приняли участие 417 пациентов, переживших заболевание коронавирусом в мягкой или в умеренной форме.

У 88% из них отмечены нарушения восприятия вкуса, а у 86% — обоняния. Большинство пациентов отметили, что не могли ощущать запахов и вкуса даже после того, как прошли другие симптомы заболевания. По крайней мере у каждого четвертого из участвовавших в исследовании эти ощущения вернулись примерно через две недели после выздоровления.

Согласно одной из теорий, выдвинутых исследователями, рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса. "Возможно, что это реакция организма на вирус, — заявил заместитель директора Монелловского центра изучения химизма обонятельных рецепторов Даниеллы Рид. — Если бы этот процесс не срабатывал, то болезнь, возможно, протекала бы тяжелее".

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Также нарушения восприятия вкуса и запахов могут быть связаны как с возрастными изменениями в организме, так и с острыми респираторными заболеваниями. Ссылаясь на данные Национального института изучения глухоты и других заболеваний, взывающих нарушение коммуникаций, газета сообщила, что по крайней мере четверть американцев в возрасте 40 лет сталкивались с ситуацией, когда у них возникали проблемы с восприятием запахов, и у каждого пятого возникали нарушения вкусового восприятия.

Ранее сообщалось, что ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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вкус симптомы коронавирус нюх

Источник: ТАСС

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