Ученые признали непоправимый вред электронных сигарет

Команда из обеспокоенных ученых провела тесты на подопытных волонтерах и представила результаты своих исследований

Электронные сигареты начали заполнять рынки всего мира начиная с 2004 года и до недавних пор считались безопасной альтернативой табачных изделий. Принцип работы изделия напоминает ингалятор. Жидкость, содержащая никотин ( но возможны самые различные варианты), при нагревании испаряется, создавая аэрозоль, который затем вдыхает потребитель. Но поскольку дыма при подобном использовании отсутствует, долгое время "вейпинг" считался процедурой, свободной от пагубных воздействий канцерогенов, которые содержатся в сигаретном дыме.

Согласно статистическим данным, в 2016 году в США электронные сигареты употребляли 13,6% учащихся средних школ (12-14 лет). Среди учеников старших классов (14-18 лет) этот показатель достиг отметки в 37,7 процента.

Команда из обеспокоенных ученых провела тесты на подопытных волонтерах и представила результаты своих исследований на 256-м Национальном собрании Американского химического общества (ACS).

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Исследователи собирали образцы слюны пятерых подопытных до и после 15 минут курения электронных сигарет. Целью исследования было выявление веществ, которые потенциально могут повреждать ДНК.

По итогам тестирования образцов, команда ученых выявила, что "вейпинг" приводит к повышению содержания в слюне формальдегида, акролеина и метилглиоксаля. Как известно, эти вещества потенциально могут повреждать ДНК и тем самым вызывать раковые заболевания.

"Понятно, что больше канцерогенов возникает из-за сжигания табака в обычных сигаретах, чем из пара электронных сигарет. Тем не менее, мы действительно не знаем, какое влияние оказывает на организм вдыхание химических соединений, производимых этим устройством. Тот факт, что пар от электронных сигарет не несет такого вреда, как табачный дым, не означает, что электронные сигареты полностью безопасны", – говорит ведущий исследователь проекта Сильвия Бальбо.

В дальнейшем ученые планируют более детально исследовать воздействие электронных сигарет на организм человека и для этого планируют провести эксперименты на более крупной группе волонтеров.

Напомним, ученые назвали главную опасность электронных сигарет. Выяснилось, что в легких и дыхательных путях любителей электронных сигарет присутствует высокая концентрация белков.

Ранее мы писали, что в Индии хотят запретить вейпинг.