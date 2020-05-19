Ученые создают маски, которые смогут распознавать COVID-19

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и Гарварда работают над созданием масок, которые смогут сигнализировать о заражении коронавирусом COVID-19 и могут стать дешевой альтернативой существующим сейчас методам выявления заболевания.

Об этом сообщает Business Insider.

По информации издания, предполагается, что маска будет оснащена флюоресцентным индикатором, который подаст сигнал, если у человека будет обнаружен коронавирус, когда он кашляет или чихает.

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Специалисты MIT еще в 2014 году разрабатывали сенсоры для выявления вируса Эболы, а в 2016 году при участии коллег из Гарварда адаптировали свою технологию для обнаружения вируса Зика. Такие устройства дают результат через два-три часа и в 2016 году стоимость такого сенсора оценивали в 20 долларов.

Между тем после начала пандемии COVID-19 специалисты начали тестировать сенсоры на способность обнаруживать в слюне новый коронавирус COVID-19.

В свою очередь американские ученые из биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics обнаружили новое антитело, которое может позволить лечить заболевание коронавирусом COVID-19 за 4 дня.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сделать бесплатной разрабатываемую в стране вакцину от коронавируса.

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