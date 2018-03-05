Ученый рассчитал средний срок жизни гаджетов Apple

Сегодня, 03:40

В исследовании учли смартфоны, планшеты, плееры, ноутбуки и умные часы марки

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В среднем срок использование  гаджетов Apple – больше четырех лет. 

Об этом пишет Business Insider.

В анализе использовались открытые данные Apple. Исследователи вычли из общего количества проданных гаджетов (2,05 миллиарда) количество используемых на сегодняшний день (1,3 миллиарда). Таким образом получилось, что порядка 750 миллионов устройств уже не используются. Поскольку общие продажи техники Apple достигли отметки в 750 миллионов штук в третьем квартале 2013 года. Из этого удалось вывести, что средний срок службы гаджетов компании составляет около 4 лет и 3 месяцев.

Из полученных данных также следует, что пользователи этой марки меняют свои устройства реже, чем обновляется рынок.  Кроме того, пользователи техники Apple испытывают большее удовлетворение от опыта ее использования и неохотно расстаются со старыми смартфонами и ноутбуками. Издание, правда, не отмечало, что устройства данной торговой марки стоят дороже продукции большей части конкурентов. 

В расчетах учитывались смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры Mac, умные часы Apple Watch и плееры iPod touch.

Напомним недавно стало известно, что компания Apple запатентовала новую разработку, а именно — MacBook с двумя экранами. Ноутбук будет оснащен тачскрином, который можно использовать как в качестве клавиатуры, так и вместо графического планшета. 

Ранее сообщалось, что Apple прекратит выпуск iPhone X. Компания не справляется с планом продаж, считают аналитики.
ноутбук, Apple, смартфон, гаджеты

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