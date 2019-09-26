Угроза импичмента Трампа: президент хочет остановить демократов

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Президент США Дональд Трамп из-за инициирования находящейся под контролем демократов Палатой представителей Конгресса США процедуры импичмента заявил, что должен быть способ остановить представителей Демократической партии. Как заявил американский лидер, вероятно, это можно сделать через суд.

"То, что демократы делают с этой страной, — это позор, этого нельзя позволять, должен быть способ это остановить, возможно, юридическим путем — через суды", — сказал Трамп.

По мнению американского лидера, нападки на его администрацию отвлекают представителей Демократической партии от законодательного процесса. "Они будут тормозить нашу страну. Мы не можем говорить о контроле над оружием, мы ни о чем не можем говорить", — добавил Трамп.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

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Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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