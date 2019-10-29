Угроза импичмента Трампа: в Белом доме прокомментировали голосование за резолюцию о расследовании

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Белый дом считает решение спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси провести голосование по резолюции о расследовании в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа признанием того факта, что все проводившиеся до сих пор разбирательства в комитетах палаты были нелегитимными. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Мы не сможем дать развернутый комментарий, пока не увидим сам текст резолюции, однако спикер Пелоси наконец-то признает то, что остальные американцы и так уже знают — что демократы вели неразрешенное расследование в рамках импичмента, отказывая президенту в должном разбирательстве, а их секретные, сомнительные и закрытие слушания являются полностью и безвозвратно нелегитимными", — отмечается в документе.

Ранее Пелоси сообщила о том, что демократы в Конгрессе США впервые вынесут на голосование Палаты представителей полного состава резолюцию о расследовании в рамках процедуры импичмента. Она, по ее словам, будет подтверждать наличие расследования, которое в настоящее время ведется комитетами.

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К проведению соответствующего голосования Пелоси ранее призывал Белый дом. Как сообщал со ссылкой на источники новостной портал Аxios, Трамп и его сторонники полагают, что таким образом у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования. Спикер Палаты представителей в свою очередь заявляла, что в законодательстве нет требования, обязывающего проводить подобное голосование перед началом расследования.

Напомним, что 25 октября, окружной судья Берил Хауэлл отклонила запрос о незаконности процесса импичмента и постановила, чтобы администрация Трампа передала комитету Палаты по вопросам судебной власти секретные материалы отчета бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США 2016 года.

Как известно, в сентябре США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как неназванный сотрудник американской разведки обвинил Трампа в давлении на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи.

На этом фоне Палата представителей объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу .

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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