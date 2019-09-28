Угроза импичмента Трампу: демократы запросили информацию о блокировании помощи Украине

Конгрессмены хотят получить данные о том, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи

/ Фото: Flickr

Демократы из Палаты представителей США потребовали от Белого дома предоставить им информацию, связанную с заморозкой выделения помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

В комитете нижней палаты конгресса США по бюджету сообщили, что направили соответствующий запрос исполняющему обязанности главы аппарата Белого дома Мику Малвейни, а также главе управления по административным вопросам и бюджету Белого дома Расселу Воту.

Отмечается, что конгрессмены хотят получить данные о том, когда Белый дом принял решение о замораживании выделения этой помощи и какими политическими причинами администрация при этом руководствовалась.

Напомним, что выделение средств на оказание военной помощи Украине будет продолжено в следующем, 2020-м финансовом году, который начинается в Соединенных Штатах 1 октября. Программа выделения средств на оказание военной помощи Киеву, если она не будет продлена, может завершиться 30 сентября. На следующий день средства могут быть автоматически заблокированы. Утвержденная Конгрессом инициатива продлевает действие программы до конца следующего финансового года — 30 сентября 2020 года. Законодатели опасались, что президент США Дональд Трамп может пересмотреть или сократить эту статью расходов.

Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку финансовой помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти в вопросе расследования против сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена.

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Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в ведомстве не увидели попыток правительства США заблокировать предоставление военной помощи Киеву.

Как сообщалось, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В тренде Конгресс США официально инициировал процедуру импичмента Трампа

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Добавим, что президент США Дональд Трамп утверждает: слова политика Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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